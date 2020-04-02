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Tokat'ta cezaevi personeli 14 gün süreyle lojmanda izole ediliyor

TOKAT T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü İsmail Karakülah, koronavirüsün hükümlü ve tutuklulara bulaşmasını önlemek amacıyla personelin 14 gün lojmanlarda izole edildiğini söyledi.

02.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:00
Tokat'ta cezaevi personeli 14 gün süreyle lojmanda izole ediliyor

TOKAT T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü İsmail Karakülah, koronavirüsün hükümlü ve tutuklulara bulaşmasını önlemek amacıyla personelin 14 gün lojmanlarda izole edildiğini söyledi. Karakülah, hükümlü ve tutuklular ile personelde pozitif vakanın olmadığını da açıkladı.

Tokat-Sivas Karayolu Çamlıbel Beldesinde bulunan bin 200 kapasiteli T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda da koronavirüs tedbirleri alındı. Bu kapsamda, cezaevine girişlerde içeri girmek isteyenlerin ateşleri görevliler tarafından ölçülüyor. Öte yandan cezaevi içerisi dezenfeksiyon işlemleri de yapılıyor. Alınan tedbirler hakkında açıklama yapan Tokat T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmail Karakülah, hükümlü ve tutuklular ile personelde pozitif vakanın olmadığını söyledi.

Karakülah, "Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklularla virüsün temasını sağlayacak olan etmenleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda ve Bakanlığımızın ceza infaz kurumlarında uyguladığı tedbirleri kapsamında hükümlü ve tutukluların açık ve kapalı görüşleri 16 Mart 2020 tarihinde iki hafta süreyle durdurulmuş ardından da iki hafta süreyle daha uzatılmıştır. Aile görüşme odalarının kullanımı ve anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamaları da durdurulmuştur" dedi.

'PERSONEL LOJMANLARDA İZOLE EDİLİYOR'

Kuruma her ne sebeple olursa olsun gelen herkesin ateşinin ölçüldüğünü ve 38 derece ve üzeri ateşi bulunan hiç kimsenin kurum içerisine alınmadığını da belirten Karakülah, "Yapılan uygulama ile ziyaret yoluyla gelmesi muhtemel tehdit engellenmiş ancak hala personelin dışarıyla teması risk teşkil etmekteydi. Bu doğrultuda kurumumuzda görev yapan tüm personellerin, virüsün hükümlü ve tutuklulara bulaşmasını önlemek maksadıyla 14 gün süreyle lojmanlarda izole altında bulundurulmasına, herhangi bir semptom göstermemesi halinde ise vardiya nöbetine alınarak 14 gün süreyle hiç dışarı çıkmadan görevlerini yapmalarına karar verildi" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta cezaevi personeli 14 gün süreyle lojmanda izole ediliyor - Haberler

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