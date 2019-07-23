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Tokat'ta çiftçilere kaz dağıtıldı

Tokat Valiliğince başlatılan "Tarım Tokat Projesi" kapsamında, Artova ilçesinde çiftçilere kaz dağıtıldı.

23.07.2019 13:06 Tokat
Tokat Valiliğince başlatılan "Tarım Tokat Projesi" kapsamında, Artova ilçesinde çiftçilere kaz dağıtıldı.
Kaymakam Mustafa Karali, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, üreticiyi destekleyen projenin önemine değinerek, çalışma hakkında bilgi verdi.
Karali, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Daha sonra, ilçedeki 50 çiftçiye 20'şer kaz dağıtıldı.
Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk ve çiftçiler katıldı.
Yüzde 30'u çiftçi katkısı, yüzde 70'i Özel İdare destekli proje kapsamında, Artova, Yeşilyurt, Sulusaray ve Zile ilçelerinde çiftçilere 3 bin 500 kaz dağıtılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Artova, Tokat, Güncel

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