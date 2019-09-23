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Tokat'ta çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı

Tokat Valisi Ozan Balcı'nın katıldığı törenle, 2 bin çiftçiye sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

23.09.2019 17:22Tokat'ta çiftçilere sertifikalı tohum dağıtıldı
Tokat Valisi Ozan Balcı'nın katıldığı törenle, 2 bin çiftçiye sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.
Merkeze bağlı Çamlıbel beldesinde çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımı törenine katılan Balcı, çiftçinin her zaman yanında olduklarını söyledi.
Balcı, "Üretim yapan, eli nasırlı, güneşte yanan çiftçimizle gurur duyuyoruz. Bizim işimiz de onlara destek vermek. İnşallah hep beraber Tokat'ı Türk tarımının parlayan yıldızı yapacağız." dedi.
AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da AK Parti'nin her zaman tarıma destek verdiğini söyledi.
Törende, 2 bin çiftçiye sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Balcı, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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