Haberler» Güncel» Haber

Tokat'ta çilek hasadı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çilek hasadı başladı.

24.07.2019 15:10 Tokat'ta çilek hasadı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çilek hasadı başladı.
Tarım Tokat Projesi kapsamında Tokat Valiliği ve Reşadiye Kaymakamlığının destekleri ile ilçeye bağlı Bostankolu ve Çamlıkaya köylerinde yetiştirilen çileklerin hasadı başladı.
Bahçede ilk hasadı Reşadiye Kaymakamı Murat Mete yaptı.
Vatandaşların gelip, bahçeden kendilerinin de toplayabileceği çileklerin kilosu 7 liradan satılıyor.
Bostankolu ve Çamlıkaya köylerinde kurulan toplamda 9 bin metrekare büyüklüğünde çilek bahçeleri için damlama sulama sistemleri malzemeleri ve toplamda 25 bin çilek fidesi 9 çiftçiye dağıtılmıştı.

Çamlıkaya, Reşadiye, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
15:59   Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
15:58   Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Açıklaması
15:58   İçişleri Bakanlığı: Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
15:58   'BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI
15:58   Türkiye Ürün İhtisas Borsası Faaliyet İzni Belgesi Teslim Töreni
15:57   İki çocuğu kolon kanseri olan babaya yardım eli uzandı
15:57   ÜSKÜDAR BURHANİYE DURAĞINDA METROBÜS KAZASI 1