Haberler » Güncel » Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu - Haber

Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu

Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konulduTOKAT'ın Turhal ilçesinde zabıta ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı.

31.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:26
'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu
TOKAT'ın ilçesinde zabıta ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde son kullanım tarihi geçen çok sayıda ürün tespit edilerek, el konuldu.
Turhal Belediyesi Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı. Denetim sırasında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit edildi. Tarihi geçmiş ürünlere el konularak iş yerlerine ceza uygulandı. El konulan ürünlerin 3 günlük itiraz süresinin ardından imha edileceği açıklandı.
Gıda denetimlerinin sürekli devam edeceğini belirten Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Denetimler sonucu tarihi geçmiş ve bozulmuş birçok ürünü tespit edildi. Halkımızın sağlığı ile alakalı gerçekleştirilen denetim çalışmaları, 365 günün her zaman diliminde devam edecektir. Tarihi geçmiş, bozulmuş, halk sağlığına zarar verecek gıda maddeleri tespit ederek gereğini yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı ile alakalı bütün faaliyetlerde özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin yaşam kalitesini ve standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz dedi.
Tokat'ta denetimlerde kullanım süresi geçmiş gıdalara el konuldu

Turhal Belediyesi, Zabıta, Turhal, Tokat, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:40   İkinci kattan taksinin üzerine düştü: O anlar kamerada - Haber
17:40   Serbest piyasada altın fiyatları - Haber
17:40   Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu'dan yeni yıl mesajı - Haber
17:40   Manisa'da hafızlık ve ezanı güzel okuma yarışması yapıldı - Haber
17:35   Başkan Arı, 2019'un son gününde vatandaşlarla bir araya geldi - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
31.12.2019 17:42:41