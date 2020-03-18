Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
18.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:20
Tokat 'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Zülküf Erdoğan'ın (27) kullandığı 12 AH 802 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah Erdoğan (27) ve Ersan Bektaş (37) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zülküf Erdoğan'ın (27) kullandığı 12 AH 802 plakalı otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel beldesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Nurullah Erdoğan (27) ve Ersan Bektaş (37) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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