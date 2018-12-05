Tokat'ta Dolandırıcılık İddiası

Tokat
'ın Turhal
ilçesinde araçları ve üzerlerinde sahte altın bilezik bulunan 5 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul
'dan getirdikleri sahte altın bilezikleri satmaya çalışacakları bilgisi üzerine bölgede çalışma başlattı.
Şüphelilerin aracını durduran jandarma, araç ile üstlerinde yaptığı aramada 6 sahte altın bilezik ele geçirdi.
Gözaltına alınan K.E, S.E, H.Y, K.T.B. ve E.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma,Turhal,Tokat
05 Aralık 2018 Çarşamba 15:19