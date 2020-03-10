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Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı

Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

10.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:46
Tokat'ta dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı
Tokat 'ta dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çerçi köyünde 3 kişinin hayvan sahiplerini dolandırdıklarını belirledi.
Belirlenen 3 kişinin ikametlerinde yapılan aramalarda kulak küpeleri kesilmiş 55 küçükbaş hayvan ele geçirildi.
Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Tokat, Güncel
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