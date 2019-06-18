Tokat'ta dolu, 500 dekar tarım arazisine zarar verdi

Tokat'ta dolu, 500 dekar tarım arazisine zarar verdiTokat Tarım Orman İl Müdürü Orhan Şahin, hafta sonu etkili olan dolu yağışı nedeniyle 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğünü söyledi.Tokat'ta geçen hafta sonu sağanak ve dolu, yağışı sonrasında merkeze bağlı Söngüt, Güzeldere, Bağbaşı ve Gürpınarı köylerinde ekili tarım arazileri zarar gördü. Yağışın ardından Tarım Orman İl Müdürlüğü ekipleri köylerde hasar tespitine başladı. 2 gündür devam eden hasar tespit çalışmaları sonrasında 500 dekar tarım arazisinin zarar gördüğü belirlendi.Tarım Orman İl Müdürü Orhan Şahin Köylerimizde yaklaşık olarak 500 dekar alanda dolu yağması neticesinde sel taşması nedeniyle afet yaşandı. Bu afette 120 çiftçimiz zarar gördü. Bir köyümüzde 2 dekarlık serada hasar var. Bağ alanlarında, meyve bahçelerinde, sebze bahçelerinde, mısır, buğday tarlarında aşırı bir şekilde doludan zarar görmüş durumda. Müdürlüğümüz ekipleri afet sonrasında çiftçilerimizi ziyaret ederek il müdürlüğümüzün ve devletimizin yanlarında olduklarını hissettirmişlerdir. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor dedi.