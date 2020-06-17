Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi

Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdiTOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.

17.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:48
Tokat'ta dolu tarım arazilerine zarar verdi
TOKAT'ın Zile ilçesinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 30 dakika süren dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Yeşilce, Salur, Alıçözü, Yalınyazı, Kızılca, Çiftlik ve Karşıyaka köylerinde etkili olan dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Buğday, ayçiçeği, domates ve soğan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Yetkililerin 7 köyde hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi. Tokat’ta dolu tarım arazilerine zarar verdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Zile, Güncel, Haber

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