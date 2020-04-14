Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kontrol yaptı.

14.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:22
Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone ile vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kontrol yaptı. Koronavirüsün yayılmasına yönelik tedbirler kapsamında Tokat 'ta drone ile denetim dönemi başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile sokağa çıkma yasağı olan yaş grupları ve umuma açık parkların kontrolünü yaptı. Ayrıca vatandaşların yoğun olduğu banka önleri ve sokaklarda sosyal mesafe kuralına uyup uyulmadığı denetlendi. Yapılan kontrollerde tedbirler dışında hareket eden kişilerin görülmesi halinde yaya veya motorize polis ekipleri bölgeye yönlendirilerek vatandaşların uyarılması sağlandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Tokat, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı Haberler
Nisan ayında terhis olacak askerin hizmet süreleri 1 ay uzatıldı
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı Haberler
Buz pistini ateşe veren iş adamından İmamoğlu ve Kaftancıoğlu isyanı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta drone ile sosyal mesafe kontrolü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:31: Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan Doku'dan bugün de iz yok - Haber 17:31: ADIYAMAN Komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alındı - Haber 17:30: Eskişehirliler, evde kalmadı - Haber 17:30: Başkan Vidinlioğlu, Belediyenin çalışmalarını yerinde inceledi - Haber 17:30: Kızılay gönüllüleri maske paketliyor - Haber 17:09: TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak - Haber 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin 11:14: Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi