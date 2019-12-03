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Tokat'ta Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık maçı

Tokat'ta gençlik merkezinde çalışan antrenörler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla görme engelli sporcularla müsabakaya çıkarak empati yaptı.

03.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:45Tokat'ta Dünya Engelliler Günü'ne özel farkındalık maçı
'ta gençlik merkezinde çalışan antrenörler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla görme engelli sporcularla müsabakaya çıkarak empati yaptı.

Tokat Gençlik ve İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını yürüten Goal Ball Takımı, müdürlük bünyesinde görev yapan antrenörlerle müsabakaya çıktı. Spora özel zilli top ve göz bantlarıyla sahada bulunan antrenörler, karşılaşma öncesinde oyun kuralları hakkında bilgilendirildi. Başlama düdüğü ile birlikte bir antrenör topu müsabakayı yöneten Goal Ball Antrenörü Özlem Türkmen'in başına fırlattı. Şans eseri sakatlanmayan Türkmen, antrenöre atışların nasıl yapılması gerektiğini tekrar anlattı. Organizasyonun Goal Ball sporuna farkındalık ve bu sporu yapanlar üzerinde empati oluşturmak için yapıldığını söyleyen Özlem Türkmen, "Görme sorunu olmayan bireylerin, görme sorunu olan bireyleri anlamalarını sağlamak istedik. Kısacık da olsa bir farkındalık oluşturmak amacımız" şeklinde konuştu.

Görme engelli sporcu Ahmet Akbulut, müsabakaya katılım gösterilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, anlamlı bir günde bu etkinliğin gerçekleşmesinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Oyunu ilk kez oynayan ve oldukça zorlanan, ilk atışında da hakemi vuran Antrenör Erhan Bozyel ise bu etkinliğe katılma amaçlarının empati kurmak olduğunu açıkladı. Bozyel, "Ben epey bir zorlandım. Niye zorlandık, çünkü ben basketbol antrenörüyüm. Bizim gözlerimiz açık, biz çemberimizi görüyoruz, çizgiyi görüyoruz, hakemi görüyoruz, her şeyi görüyoruz ama burada kesinlikle hiçbir şey görmüyorsunuz. Sadece dönen bir top, sesini duyuyorsunuz, O'na göre hareket ediyorsunuz. Gerçekten çok zor. Allah yardımcıları olsun arkadaşlarımızın" diye konuştu.

Müsabaka, Goal Ball Takımı'nın farklı galibiyetiyle sonlandı. - TOKAT

Dünya Engelliler Günü, Tokat, Spor

Kaynak: İHA

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