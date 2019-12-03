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Tokat'ta "Duyarlı Aile Bilinçli Gençlik" söyleşisi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan'ın katılımıyla "Duyarlı Aile Bilinçli Gençlik" söyleşisi düzenlendi.

03.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:59Tokat'ta
Üniversitesinde Kişisel Gelişim Uzmanı Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan'ın katılımıyla "Duyarlı Aile Bilinçli Gençlik" söyleşisi düzenlendi.

Taşlıçiftlik Kampüsü Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda düzenlenen programa öğrencilerin yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda öğrencilerle söyleşi yapan Aslanhan, ailenin önemi, toplumsal bozulma ve yozlaşma, internetin zararlı etkileri, çağımızın önde gelen sorunları üzerinde durdu. Yapılan araştırmalar sonucunda gençliğin önceki kuşaklara göre değiştiğinin altını çizen Aslanhan, günümüzde internet, sosyal medya, kahve, hazır gıda, dışarıda yemek yeme ve bilgisayar oyunlarına bağımlılık gibi bağımlılıkların ortaya çıktığını ifade ederek,, "Gençlerin aidiyetlikten ve milliyetçilikten uzaklaştı, aile ve arkadaşlık bağlarının çok zayıf. Ebeveyn olarak çocuklarımıza gereken özen ve sevgiyi gösterelim. Çocuklarımıza daha çok süre ayırarak onların sorunları ve isteklerini öğrenelim. Önüne çıkacak olan sorunları çözmeleri için destek olalım. Yalnızlık hissine kapılıp başkalarından yardım alma gereği hissetmesinler" dedi.

Konferans sonrası Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan'a söyleşisinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

Konferansa Tokat Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Özbay, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personelle öğrenciler katıldı. - TOKAT

Sıtkı Aslanhan, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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