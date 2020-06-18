Tokat'ta ekili alanları dolu vurdu

Tokat'ın Niksar ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu.

Tokat'ta ekili alanları dolu vurdu
18.06.2020 20:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:24
Tokat'ın Niksar ilçesinde sağanakla birlikte etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu.

Niksar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış Yolkonak beldesi, Mahmudiye, Dönekse, Haydarbey ve Şahinli köylerinde tarım arazilerine zarar verdi. Tarımsal üretim yapılan Niksar Ovasındaki ekili alanlarda yağıştan olumsuz etkilendi. Domates, patlıcan, salatalık ve patates üretiminin yoğunlukta olduğu bölgede 15 dakika boyunca aralıksız yağan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, zarar gören arzilerde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Doğan İl Özel İdaresi ekipleri, ilçe ve belde belediye ekipleri ile ilk müdahalede bulunduklarını ve durumu İl Afet Müdürlüğüne bildirdiklerini ve Tokat'tan ekiplerin gelerek zarar tespit çalışmalarını yapacaklarını kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Dolu Yağışı, Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Haber

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