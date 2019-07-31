Tokat
'ta, ev ve süs hayvanları satış yeri sahiplerine eğitim verildi.
Tokat Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Denetim ve Ruhsatlandırma Birimince Müdürlük binasında, kentte ev ve süs hayvanı satış yeri sahiplerine yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.
Tokat Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin, yaptığı açıklamada, eğitime katılanlara teşekkür ederek, "Bakanlığımız tarafından ev ve süs hayvanlarının üretildikleri, alınıp satıldıkları, barındırıldıkları ve eğitim gördükleri yerlerin gerekli teknik ve sağlık şartları ile açılma, çalışma ve denetlenme faaliyetleri yürütüldü. İl Müdürlüğü olarak hayvan refahının korunması ve hayvanların sağlıklı ortamlarda barındırılması amacıyla gerekli denetim kontrol faaliyetlerini yürütmekteyiz. Vatandaşların ruhsatsız yerlerden ev ve süs hayvanı almaması gerekmektedir." dedi.