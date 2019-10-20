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Tokat'ta ev yangını

Tokat'ta çıkan yangın sonucu 5 evde hasar oluştu.

20.10.2019 19:10Tokat'ta ev yangını
Tokat'ta çıkan yangın sonucu 5 evde hasar oluştu.
Merkeze bağlı Beşören köyünde, Ali Sansar'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki 4 eve daha sıçradı.
Yangına, Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile vatandaşlar müdahale etti.
Yangında, Mustafa, Ali ve Salim Sansar'a ait 5 ev ile evlerin altındaki ahırlar kullanılamaz hale geldi.
Bir evin altında bulunan ahırda ise 5 küçükbaş hayvan telef oldu.
Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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