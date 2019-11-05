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Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı

TOKAT'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

05.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 05.11.2019 15:25Tokat'ta FETÖ'den 12 gözaltı kararı

TOKAT'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında, 12 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması' soruşturması kapsamında operasyon başlatıldı. Halen görevde olan 1 subay, 3 astsubay, 1 subay adayı, 2 uzman çavuş, 1 sözleşmeli er, 1  Kara Harp Okulu öğrencisi, 1 ihraç subay, 1 ihraç astsubay, 1 emekli astsubay olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Başsavcılığın talimatı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.



Başsavcı, Güncel

Kaynak: DHA

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