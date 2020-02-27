Tokat'ta FETÖ'nün "il yapılanması" soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Tokat
'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "il yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden biri tutuklandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün il yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, görevde bulunan 5 öğretmen ve 1 hemşirenin de arasında bulunduğu 16 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.
Nöbetçi hakimliğe çıkartılan 15 şüpheliden biri tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.