Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

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Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri" ile "il" ve "emniyet" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı.Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün "hakim ve savcı çalışma evleri" ile "il" ve "emniyet" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 17 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Polis ekipleri düzenlendikleri operasyonla şüphelileri yakaladı.Sağlık kontrolünden geçirilen 17 zanlı, emniyete götürüldü.