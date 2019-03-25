Tokat'ta Fetö/pdy Operasyonu

Tokat
'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 16 zanlı yakalandı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün üniversite ve mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında, 12 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheli jandarma ekiplerince bulundukları illerde yakalanarak Tokat'a getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, jandarmaya götürüldü.
Tokat, Güncel
Kaynak: AA