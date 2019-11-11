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Tokat'ta fidanlar özel marş eşliğinde toprakla buluştu

Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine özel olarak bestelenen Tokat'tan bestelenen marş öğrenciler tarafından seslendirildi.

11.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:03Tokat'ta fidanlar özel marş eşliğinde toprakla buluştu
Geleceğe Nefes Seferberliği kapsamında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine özel olarak bestelenen 'tan bestelenen marş öğrenciler tarafından seslendirildi. Etkinlikte yaklaşık 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde Geleceğe Nefes seferberliği kapsamında 11 Kasım tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen fidan dikme etkinliği Tokat'ta da saat 11.11'de düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 5 ayrı noktada dikimler yapılan ve yaklaşık 50 bin fidanın toprakla buluştuğu organizasyon, etkinliğe özel olarak bestelenen marş eşliğinde gerçekleşti. Etkinlikler vatandaşların katılımlarıyla Bedestenlioğlu Mahallesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirildi.

Müzik Öğretmeni Ozan Çekiç tarafından bestelenen ve öğrenciler tarafından oluşturulan koronun seslendirdiği marşa protokol üyeleri de eşlik etti. Marşı yazan ve besteleyen Müzik Öğretmeni Ozan Çekiç: "Her şeyden önce çocukların ağaca, yeşile önem vermesi gerektiğini vurguladığımız bir beste oldu bu. Bütün Türkiye'nin buna katkı sağlamasını istediğimizi vurguladığımız bir beste oldu. O Yüzden sözlerde de '11 milyon fidanla 81 ilde, saat 11.11'de haydi Türkiye' diye bir konseptle, nakarat kısmı ile girdik. Umarım sevilir, başarılı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Okunan marş sonrasında etkinliğe katılan vatandaşlar ve öğrenciler hep birlikte fidan dikti. - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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