Haberler » 3. Sayfa » Tokat'ta fırtına ağaçları kökünden söktü - Haberler

Tokat'ta fırtına ağaçları kökünden söktü

Tokat'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.

23.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:28 Tokat'ta fırtına ağaçları kökünden söktü
'ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından rüzgarın kuvvetini artırarak yer yer saatte 60 kilometre hızla eseceği uyarısının yapıldığı illerden Tokat'ta rüzgar hasarlara neden oldu. Gazi Osman Paşa Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü karşısındaki bir ağaç rüzgara dayanamayarak kaldırımın üzerine devrildi. Ağaç devrildiği sırada çevrede kimsenin bulunmaması olası bir kazanın önüne geçti. Şehir merkezinde birçok noktada çatıdan düşen kiremit parçaları park halindeki araçlara zarar verdi. Bir inşaatın güvenliği için sacdan yapılan güvenlik bariyeri rüzgarın etkisi ile devrildi. Belediye ekipleri şerit çekerek ara yolu trafiğe kapattı. Şehir merkezinde ayrıca bazı binaların çatısından uçan parçalar yola savruldu. Rüzgar nedeniyle meydana gelen kazalar maddi hasarla atlatıldı. - TOKAT

Orman İşletme Müdürlüğü, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:56   Yemekten sonra rahatsızlanan 150 asker hastaneye kaldırıldı - Haberler
22:42   Trabzon'da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
22:25   Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Haberler
22:23   Tokat'ta fırtına ağaçları kökünden söktü - Haberler
22:20   Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış - Haberler
22:11   Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi - Haberler
21:11   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız - Haberler
23.12.2019 23:16:39