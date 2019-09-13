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Tokat'ta fiyat tarifesine uymayan servislere ceza yazılacak

Tokat'ta, tarife dışında ücret aldığı tespit edilen servis sürücülerine cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

13.09.2019 15:57Tokat'ta fiyat tarifesine uymayan servislere ceza yazılacak
Tokat'ta, tarife dışında ücret aldığı tespit edilen servis sürücülerine cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Tokat Belediye Meclisi eylül ayında yapmış olduğu toplantıda şehirde personel ve özel servis ve (S Plakalı) taşımacılığı yapmakta olan araçların yeni eğitim ve öğretim yılında aylık alacakları ücretlerin belirlenmesi hususu görüşülerek meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi. Bu düzenlemeye göre; yarım gün (Günde 2 sefer ve hafta içi) için 125 TL'den, 145 TL'ye; tam gün (Günde 4 sefer ve hafta içi) için ise 190 TL'den, 210 TL'ye çıkartıldı. Yapılan açıklamada belirtilen düzenlemeye tüm esnafların uymak zorunda olduğu, belirlenen ücretler dışında ücret talep etmeleri yasal olmadığı kaydedildi. Ayrıca açıklamada her ne koşulda olursa olsun bu tarife dışında ücret alanların tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemler ivedilikle uygulanacağı bildirildi. - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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