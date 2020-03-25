Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı - Haberler

Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede kapatılması zorunlu olduğu bildirilen yerlerin dışında kalan bazı iş yerleri de kepenk kapattı.

25.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:37
Tokat'ta genelge dışında kalan bazı esnaf da kepenk kapattı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede kapatılması zorunlu olduğu bildirilen yerlerin dışında kalan bazı iş yerleri de kepenk kapattı. Kapanan iş yerleri camlarına, 'Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı için kapalıyız' yazısı astı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kahve, restoran, kıraathane, lokanta, çay ocağı, berber, kuaför ve güzellik salonları gibi bir çok esnaf genelge kapsamında kepenk kapattı. Tokat 'ta bu kapsamın dışında bulunan bir çok iş yeri de çalışanlarının sağlığı ve müşterilerinin sağlığı için camlarına yazı asarak gönüllü olarak kepenk kapattığını duyurdu. Geçici süreliğine dükkan kapatan esnaflar 'Dünya ve ülkemizde COVİD-19 salgını nedeniyle mağazamızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımızın aile ve sevdiklerinin sağlıkları ve kaygılarını dikkate alarak mağazamız geçici olarak kapatıyoruz" yazısı astı.

Duyarlılıklarından dolayı esnaflara teşekkür eden Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Fehmi Çankaya, "Biz esnaf sanatkarların temsilcileri olarak devletimizin gönderdiği genelge dışında kesinlikle kapatma yapılmasını tasvip etmiyoruz ama burada bazı firmalarımız güzel bir duyarlılık göstermiş. Çalışanlarının ve gelen müşterilerinin sağlığı açısından kapatmayı tercih edenler olmuş. Kimseyi kapattı ya da açtı diye sorgulama yapamayız. Ama ben duyarlılık gösterip önlem alan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İnsan sağlığı çok önemli. Gerçekten ekonomik olarak bizi etkiliyor ama sağlık olmayınca ekonomi hiç olmuyor" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Kuaför, Tokat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek Haberler
3 kamu bankasından bir destek daha! 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu Haberler
Korona korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu Haberler
32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
TBMM’nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi Haberler
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu Haberler
Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşı alabilir mi? Merak edilen soru yanıt buldu
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı Haberler
Bu görüntü sonrası belediye harekete geçti! Balık tutmak yasaklandı
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu Haberler
Tepki çeken görüntü için bakın kendini nasıl savundu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:38: Söke Çayı Islahı 1. Kısım Sözleşmesi imzalandı - Haber 15:38: Yaşlı adama zorla maske takan ve kafasına kolonya döken şüphelinin eşi konuştu - Haber 15:38: Samsun 'evde kaldı' - Haber 15:38: Kiraz Halk Eğitim Merkezinde kursiyer ve usta öğrenciler maske üretiyor - Haber 15:38: Rize'de Kovid-19 psikososyal destek hattı - Haber 15:13: Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek - Ekonomi 14:51: TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi - Haber 14:27: Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin 12:51: Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim - Haber 12:37: Koronavirüs yüzeylerde ne kadar canlı kalabiliyor? Yeni araştırma, doğru bilinen her şeyi çürüttü - Haber 12:10: Son dakika: Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?" sorusuna yanıt - Haber