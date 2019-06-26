26.06.2019 00:08
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Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti

Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bittiTOKAT'ın Erbaa ilçesinde Hasan Öztürk (29), hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle kavga etiği çiftçi Halit K.(59) tarafından öldürüldü.

Tokat 'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Hasan Öztürk (29), hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle kavga etiği çiftçi Halit K.(59) tarafından öldürüldü.
Olay, saat 21.00 sıralarında ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Tosunlar köyünde yaşandı. Merada koyun otlatan evli ve 4 çocuk babası Hasan Öztürk, aynı köyde yaşayan Halit K. ile karşılaştı. İkili arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Halit K. yanındaki pompalı tüfekle Hasan Öztürk'e ateş etti. Yaralanan Öztürk olayı duyan köylüler tarafından Erbaa Devlet Hastanesi 'ne getirildi. Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası şüpheli Halit K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri köyde tarafların arasında yeni bir kavga yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.Tokat'ta hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı cinayetle bitti
Kaynak: DHA
kavga , Erbaa , Tokat , Güncel

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