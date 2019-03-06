Tokat'ta Helenistik Döneme Ait Tarihi Eserler Ele Geçirildi

Kaynak: DHA

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik döneme ait, tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi.Erbaa ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin izinsiz kazıda buldukları tarihi eser niteliğindeki malzemeleri, başka bir ile götürerek satacakları bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmanın ardından ekipler, ilçenin Karayaka beldesinde S.C.'ye ait bağ evinde arama yaptı. Aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen tarihi eser niteliğinde 25 obje ele geçirildi. Olayla ilgili, S.C., D.T., A.G.K. ve A.F. gözaltına alındı.Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.