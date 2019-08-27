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Tokat'ta hırsızlar mobese kamerasına yakalandı

Tokat'ta bir evde hırsızlık olayına karışan 2 kişi, mobese kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.

27.08.2019 13:09 Tokat'ta hırsızlar mobese kamerasına yakalandı
Tokat'ta bir evde hırsızlık olayına karışan 2 kişi, mobese kameraları tarafından tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; bir evden bin 900 lira para ve 1 tanesi gümüş olan, 5 adet maddi değeri olmayan toplam 6 adet yüzüğün çalındığı ihbarını alan polis çalışma yaptı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, olayın meydana geldiği adresin yakınında bulunan Tokat Emniyet Müdürlüğüne ait mobese görüntüleri titizlikle incelendi. Yapılan incelemede M.H.B. (19) ve S.A. (19) isimli şahıslar tespit edilerek gözaltına alındı. Tokat Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli S.A., Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinden sonra serbest bırakılırken, M.H.B. isimli şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tokat T Tipi Cezaevine gönderildi. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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