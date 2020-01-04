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Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandıTOKAT'ın Zile ilçesinde, girdikleri 8 evden çok sayıda eşya çaldıkları ileri sürülen hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

04.01.2020 16:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:07
'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
TOKAT'ın ilçesinde, girdikleri 8 evden çok sayıda eşya çaldıkları ileri sürülen hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
Zile ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri son günlerde ilçe merkezinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, istihbari çalışmalar ve çok sayıda güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından hırsızlık olaylarının şüphelilerinin G.Ş., M.A. ve A.K. olduklarını tespit etti. Şüphelilerin en son Yunus Emre Mahallesi Şeyhzade Sokak üzerinde hırsızlık amaçlı girmiş oldukları evden kaçtıkları belirlenince harekete geçildi. Şüphelilerin ilçe dışına kaçma ihtimaline karşı giriş ve çıkışlar kapatıldı. Şüpheliler, Mustafa Yücel Özbilgin Caddesi üzerinde hırsızlık olaylarında kullandıkları ileri sürülen park halindeki otomobilde yakalandı. Otomobilde yapılan aramada hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen 2 tornavida, eldiven bulundu. Ayrıca 8 ayrı ikametten çalındığı tespit edilen 2 altın yüzük, 2 kol saati, 9 paket çay, 3 kutu şeker, bakır kazanlar, 1 elektrikli yuvarlak testere, 1 elektrikli süpürge, 1 spiral makinesi, 1 elektrikli düz testere, 1 makaralı elektrik kablosu ve 1 anahtar takımı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Zile Kapalı Cezaevine gönderildi.
Tokat'ta, hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Zile, Güncel

Kaynak: DHA


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