Tokat'ta Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması

06 Aralık 2018 Perşembe 15:51



06 Aralık 2018 Perşembe 15:51

Tokat'ta jandarma timleri huzurlu parklar ve okul önleri uygulaması yapıldı.Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde kamu düzenini, emniyet ve asayişi sağlamak, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçlar ile her türlü suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla eş zamanlı olarak huzurlu parklar ve okul önleri uygulaması yaptı.Uygulamada 27 uygulama noktasında, 21 park,bahçe, 22 metruk bina, 112 okul ve kurs önü, 69 umuma açık yer kontrolü yapıldı. Uygulamaya 567 personel katıldı.4 bin 283 şahsın sorgusu yapıldı. 13 aranan şahıs yakalandı. Bin 112 araç kontrol edilerek 21 araca 4 bin 377 TL ceza kesildi. 8 araç trafikten men edilmiştir.Ayrıca 205 servis aracı denetlenirken, 4 servis aracına 940 TL ceza kesildi, 2 servis aracı trafikten men edildi.