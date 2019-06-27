27.06.2019 18:43
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Tokat'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat 'ın Niksar ilçesinde 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tokat-Niksar kara yolu Haydarbey köyü yakınlarında Bekir Özdemir'in (37) idaresindeki 60 HF 696 plakalı hafif ticari araç ile Yusuf Bayram 'ın (55) kullandığı 60 KF 036 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Bayram ile araçlarda bulunan Osman Özdemir ve Ayten Bayram yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Yusuf Bayram , Niksar , Tokat , Güncel

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