Tokat'ta iki vaşak görüntülendi
Tokat'ın Almus ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi.
15.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:23
Tokat 'ın Almus ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi.
İlçede 112 Acil Servis ekibi, göreve gittikleri sırada ormanlık alanda iki vaşak gördü. Vaşakların görüntüsü, cep telefonuyla kaydedildi.
Sağlık görevlileri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler: Acil Servis, Almus, Tokat, Güncel