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Tokat'ta izinsiz üretilen 50 bin maskeye el konuldu

Tokat'ta izinsiz üretilen ve stok yapılan maskelere el konuldu, 15 kişi gözaltına alındı.

08.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:40
Tokat'ta izinsiz üretilen 50 bin maskeye el konuldu
Tokat 'ta izinsiz üretilen ve stok yapılan maskelere el konuldu, 15 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan kişi ve işletmelere yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, izinsiz maske üretimi yapıldığı belirlenen kent merkezindeki 8 iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 50 bin maske ele geçirildi, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel
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