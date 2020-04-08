Tokat'ta izinsiz üretilen 50 bin maskeye el konuldu
Tokat'ta izinsiz üretilen ve stok yapılan maskelere el konuldu, 15 kişi gözaltına alındı.
08.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:40
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata dönüştürmek amacıyla izinsiz tıbbi malzeme üretimi yaparak bunları stoklayan kişi ve işletmelere yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, izinsiz maske üretimi yapıldığı belirlenen kent merkezindeki 8 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 50 bin maske ele geçirildi, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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