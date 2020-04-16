Tokat'ta jandarmadan küçük Tuğba'ya doğum günü pastası
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 9 yaşındaki Tuğba Öztürk'e jandarma ekiplerince doğum günü pastasıyla sürpriz yapıldı.
16.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:58
Karataş köyünde anneannesinin yanında kalan Tuğba Öztürk'ün ablası, 156 Jandarma İmdat Hattı'nı arayarak kardeşinin doğum günü olduğunu ve pasta alabilecek imkanları bulunmadığını bildirdi.
Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu'nda bulunan jandarma ekiplerince temin edilen pasta Öztürk'e ulaştırılarak doğum günü kutlandı.
Kaynak: AA
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