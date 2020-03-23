Tokat'ta kablo çalan kişi suçüstü yakalandı
Tokat'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
23.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:50
Tokat 'tın Turhal ilçesinde kablo hırsızlığı yapan kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yağalan köyünde 1000 metre telefon kablosunun çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, bölgede, 4 telefon direğini keserek devirip 200 metre telefon kablosunu aracına taşıyan kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yağalan köyünde 1000 metre telefon kablosunun çalışmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri, bölgede, 4 telefon direğini keserek devirip 200 metre telefon kablosunu aracına taşıyan kişiyi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA