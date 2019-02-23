Tokat'ta Kablo Hırsızlığı İddiası

Tokat
'ın Reşadiye
ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen çocuk tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi itfaiye müdürlüğü yanındaki özel bir firmaya ait 300 metre bakır kablonun çalınması üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Olayla ilgili gözaltına alınan iki çocuktan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bulunan bakır kablo ise polis ekiplerince firmaya teslim edildi.
İtfaiye, Reşadiye, Tokat, Güncel
Kaynak: AA