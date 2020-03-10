Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Tokat 'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçiftlik ilçesi Erikbelen köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçiftlik ilçesi Erikbelen köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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