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Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

10.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:08
Tokat'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı
Tokat 'ta kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçiftlik ilçesi Erikbelen köyünde kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda jandarma, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları malzemelere el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Jandarma, Tokat, Güncel
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