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Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı

Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

12.03.2020 16:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:06
Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
Tokat 'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesi Beyçayır köyü Kilisetepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu.
Operasyonda 7 sikke ve iki yüzük ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Niksar, Tokat, Güncel

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