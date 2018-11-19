Tokat'ta Kaçak Silah Operasyonu

Tokat
'tın Niksar
ilçesindeki kaçak silah operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Niksar ilçesinde yaptıkları çalışmada, N.T. ve A.P. isimli şahısların Karadeniz
illerinden getirdikleri ruhsatsız silahları sattıkları bilgisine ulaştı. Polis
ekipleri, zanlıların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız tabanca, 50 tabanca fişeği ve bir tüfek ele geçirdi.
N.T. ve A.P, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Niksar,Tokat
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:41