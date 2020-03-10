Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı
Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
10.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:37
Tokat 'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ile 3 fişek ele geçirdi.
B.Ş isimli şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ile 3 fişek ele geçirdi.
B.Ş isimli şahıs gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel
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