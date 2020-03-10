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Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı

Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

10.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:37
Tokat'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi yakalandı
Tokat 'ta kaçak silah satmaya çalıştığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde bir araçta yaptıkları aramada ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör ile 3 fişek ele geçirdi.

B.Ş isimli şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Tokat, Güncel
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