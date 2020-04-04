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Tokat'ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı Tokat'ta, kalp krizi geçiren hastayı taşıyan hasta nakil ambulansının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

04.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 19:32
Tokat 'ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
TOKAT - Tokat'ta, kalp krizi geçiren hastayı taşıyan hasta nakil ambulansının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Turhal ilçesinde kalp krizi geçiren S. O. ilk müdahalenin ardından Turhal Devlet Hastanesinden Tokat'a hasta nakil ambulansı ile sevk edildi. A.G. idaresindeki ambulans Tokat-Turhal kara yolu Çerçi köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolun sağındaki telefon direklerine çarparak şarampole devrilen ambulansta bulunan kalp hastası ile birlikte 112 Acil Yardım ekipleri yaralandı. Yaralılara yoldan geçen vatandaşlar müdahale ederek ambulanstan çıkmalarına yardımcı oldu. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk olarak kalp hastası Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Eli yüzü kanlar içinde kalan ambulans şoförünün ardından ise yol kenarında bir süre bekleyen iki sağlık çalışanı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık çalışanlarının genel durumlarının iyi olduğu yaşlı adamın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi Trafik kazasıyla ile polis ekipleri inceleme başlatıldı. Tokat’ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kalp Krizi, Tokat, 3. Sayfa

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Tokat'ta kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulans devrildi: 4 yaralı
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