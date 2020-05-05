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Tokat'ta kamyon çökme oluşan yola saplandı

Tokat'ta kamyon çökme oluşan yola saplandıTOKAT'ta şebeke borusunun patladığı yoldan geçen kamyon, tazyikli suyun açtığı oyuğa saplandı.

05.05.2020 19:53 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:55
Tokat'ta kamyon çökme oluşan yola saplandı
TOKAT'ta şebeke borusunun patladığı yoldan geçen kamyon, tazyikli suyun açtığı oyuğa saplandı.
Kent merkezinde Mustafa Satan Caddesi üzerindeki şebeke suyu borusu patladı. Sızıntı nedeniyle yolda su birikintisi oluştu. Tazyiğin etkisiyle bir müddet sonra yolda çökme meydana geldi. Bölgeden geçen Cengiz Sarıdemir yönetimindeki 40 AJ 367 plakalı kamyonun ön tekerleri çökme yaşanan yere saplandı. Kamyon, olay yerine gelen çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, suyu keserek yolun onarımı için çalışma başlattı. Tokat’ta kamyon çökme oluşan yola saplandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Tokat, Güncel, Haber

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