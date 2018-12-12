Tokat'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:19



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:19

TOKAT'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Şehirlerarası yollarda ulaşımda sıkıntı yaşandı.Kentte dün akşam başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sis Tokat-Sivas Karayolu'nun 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde sürücülere zor anlar yaşattı. Bölgede kayganlaşan yolda kayan bir kamyon trafiğe kısmen ulaşıma kapattı. Bölge Trafik ekipleri aracın lastiklerini kontrol ederek yolda güvenlik önlemi aldı. Bazı yüksek tonajlı araçlar ise kara yollarının yardımı ve kendi imkanları ile zincir takarak yoluna devam etti. Karla kaplanan yolun trafiğe açık tutulması için karayolları ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdı.