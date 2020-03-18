Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
18.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:26
Tokat 'ta kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Tokat-Sivas kara yolunda ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
Turhal ve Yeşilyurt ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.
Yağış nedeniyle ulaşımın aksadığı Tokat-Sivas kara yolunda ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışması sürüyor.
Turhal ve Yeşilyurt ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü.
Kaynak: AA
Manşet
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