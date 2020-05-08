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Tokat'ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

Tokat'ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandıUKRAYNA'dan getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen, 323 Türk vatandaşı, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından evlerine uğurlandı.

08.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:34
Tokat'ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı
UKRAYNA'dan getirilerek, Tokat'taki yurda yerleştirilen, 323 Türk vatandaşı, koronavirüs testlerinin negatif çıkmasının ardından evlerine uğurlandı.
Ukrayna'dan 24 Nisan günü uçakla Sivas'a getirilen, 323 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat'a götürüldü. 323 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina uygulaması için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2 yurda yerleştirildi. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontollerinin ardından otobüslerle yaşadıkları illere uğurlandı. Tokat’ta, karantina süresi dolan 323 kişi evlerine uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Ukrayna, Tokat, Güncel, Haber

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