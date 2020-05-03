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Tokat'ta karantina süresi dolan 349 kişi evlerine gönderildi

Hollanda'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Tokat'taki yurtlarda karantinada tutulan 349 kişi evlerine gönderildi.

Tokat'ta karantina süresi dolan 349 kişi evlerine gönderildi
03.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:38
Hollanda'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Tokat'taki yurtlarda karantinada tutulan 349 kişi evlerine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında 17 Nisan'da, Amsterdam'dan getirilen vatandaşların Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'ndaki 14 günlük karantina süresi tamamlandı.
Vatandaşların yapılan son sağlık kontrollerinde koronavirüsle ilgili bulguya rastlanmadı.
Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'nda karantina süresini tamamlayan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde otobüslerle evlerine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Türkiye, Tokat, Güncel, Haber

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