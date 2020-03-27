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Tokat'ta karantinadan kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı

Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada olduğu hastaneden kaçan kişi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı.

27.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:28
Tokat'ta karantinadan kaçan kişi yakalanıp tekrar karantinaya alındı
Tokat 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada olduğu hastaneden kaçan kişi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı.
Tokat Devlet Hastanesinde 4 gün önce koronavirüs şüphesiyle karantinaya alınan A.Ü. (74), gece saatlerinde hastaneden kaçtı.
Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine polis, yakınlarından A.Ü'nün evine gittiğini öğrendi.
Bunun üzerine sağlık görevlileriyle eve giden polis, A.Ü'yü alarak yeniden Tokat Devlet Hastanesine götürdü.
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Kaynak: AA

Etiketler: Polis, Tokat, Güncel

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