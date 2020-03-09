Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Haberler

Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:24
Tokat'ta kavşakta otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Tokat 'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kaza Tokat- Turhal kara yolu Pazar ilcesi kavşağında meydana geldi. Kazada, R. O. idaresindeki 11 AAC 225 plakalı otomobil ile B.H. Ö. idaresindeki 60 BG 314 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, kazada hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü. Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Tokat, 3. Sayfa
Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması Haberler
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi Haberler
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş Haberler
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir Haberler
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi Haberler
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi Haberler
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı