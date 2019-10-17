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Tokat'ta kayalıklardan düşen kişi öldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.

17.10.2019 09:18Tokat'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde kayalıklardan düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Akıncı köyü kırsalında gezmeye çıkan Ali Yazıcı (60), arazideki kayalıklar üzerinde dengesini kaybederek uçuruma düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu Yazıcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Yazıcı'nın cesedi, bulunduğu yerden çıkartılarak otopsi için Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ali Yazıcı, Niksar, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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