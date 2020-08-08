Tokat'ta kene ile mücadele için keklik ve sülün doğaya bırakıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını yayan kenelerle doğal yollarla mücadele amacıyla yetiştirilen keklik ve sülünler doğaya bırakıldı.

Türkiye'de İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun olarak görülen kenelerin ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele amacıyla Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediyeye ait tesiste 2008 yılından bu yana keklik ve sülün yetiştiriliyor. Yılda 2 bine yakın keklik ve sülünün yetiştirildiği tesisteki hayvanlar daha sonra doğayla buluşturuluyor. Erbaa Belediyesi bu kapsamda istasyonda yetiştirdiği yaklaşık 1000 keklik ve sülünü bugün düzenlenen törenle doğaya bıraktı.Törende ayrıca Ordu Kano Kulübü ile Doğada Yaşam Derneği, Kelkit Çayı ve Park Vadi'de kano etkinliği düzenlendi.

Törende konuşan Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl "Erbaa Belediyesi Keklik ve Sülün Üretim İstasyonumuz 2008 yılında kurulmuştur. Üretim istasyonumuz kuruluş amacı Kelkit Ovası olan kınalı keklik ve halkalı sülün popülasyonunu arttırmak bölgemizdeki Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına sebep olan kenelerle doğal yollardan mücadele ve ekolojik dengenin korunması amacıyla kurulmuştur. İstasyonumuz vatandaşlarımızın ziyaretine açık olup gelecek nesillerimize hayvan sevgisi aşılamak ve doğadaki keneyle mücadeleyi artırmak adına Erbaa'ya kazandırılmıştır. 2019 yılında göreve geldiğimiz andan itibaren bizim de önem verdiğimiz keklik ve sülün üretim istasyonumuzda doğaya bırakacağımız keklik ve sülünleri anaç hayvanlardan elde ettiğimiz yumurtalarla kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz keklik ve sülünleri bugün kene ile mücadele için doğaya bırakıyoruz." dedi.