Tokat'ta Kenevir Çalıştayı gerçekleştirildi

Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından kenevirin üretim öncesi ve sonrasında nasıl değerlendirileceğiyle ilgili çalıştay düzenlendi.
Üniversitenin Taşlıçiftlik Yerleşkesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, akademisyenlerce bilgi verildi.
Prof. Dr. Güngör Yılmaz'ın moderatörlüğünde gerçekleşen çalıştayda akademisyenler, kenevir ve geleceği, kenevir tarımı, tekstil sektöründe kenevir, endüstriyel kenevir ıslahı, kenevir ve selüloz, kenevir kimyası, kenevirin ticaretteki yeri, endüstriyel kenevir ve Tokat, Tarım ve Orman Bakanlığının kenevir çalışmaları ve projeksiyonu konuları hakkında bilgi aktardı.
Yılmaz, üniversite olarak kenevir konusuna kayıtsız kalamayacaklarını vurgulayarak, "Çok değerli Rektörümüz bu konuyla ilgili bizleri yönlendirdi. Kenevir
ile ilgili çalışma grubu oluşturdu. Hem araştırma bazında hem de mini bir organizasyonla ama çok değerli üstatların yer aldığı çalıştayla Türkiye'nin gündemine mesaj vermeye gayret etmek için bir araya geldik." dedi.
Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik de kenevirin Türkiye gündemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat çekmesiyle oturduğunu anlatarak, "Üniversitemiz hemen ilk hamlesini yaptı. Bu işin önemini, insanlık ve geleceğimiz için ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu çok hızlı şekilde kavramış olmalarından, ilgi alaka göstermelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kenevirin ne olduğunun çok fazla bilinmediğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Bu kadar değerli, savunma sanayisinden sağlığa onlarca sektörde çok ciddi kullanım alanı bulunduğunu, insanlık için çok değerli bir bitki olduğunu bilmiyorduk. Toplumda genel ve yaygın anlamıyla uyuşturucu ile anılıyor. Biz de ne zaman 'kenevir' desek, 'dikkatli olun' gibi uyarılarla karşılaşıyoruz. Vahşi batı denen kapitalizm, önce bir şeyleri yok ediyor. Sonra da 'hata yapmışız, kaybettiğimiz değerleri tekrar yeniden kuralım' diye tekrar sarılmaya çalışıyoruz. Kenevir de bunlardan biri. Dün Amerika ülkelere 'üretemezsin' diye kota koyuyordu, yasaklıyordu. Bugün ise kenevirsiz bir dünyanın olmayacağı, bütün sektörlerde bunun olması gerektiği kabul edildi."